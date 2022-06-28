Трое украинок из четырех вышли во второй раунд Уимблдона 28 июня, 22:03 Костюк в двух сетах обыграла Суон (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Трое украинских теннисисток из четырех прошли во второй раунд Уимблдона.



Марта Костюк переиграла британку Кэти Суон — 6:4, 6:4, и в следующем круге сыграет с представительницей Китая Чжан Шуай.

В 1/32 финала вышла и первая ракетка Украины Ангелина Калинина, которая переиграла венгерку Анну Бондар — 4:6, 6:2, 6:4.

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В следующем раунде она сыграет со своей соотечественницей Лесей Цуренко, победившей британку Анну Беррейдж — 6:2, 6:3.

Еще одна украинская теннисистка Даяна Ястремская зачехлила ракетку на турнире, уступив Ане Богдан из Румынии — 2:6, 2:6.

Ранее организаторы Уимблдона отстранили от участия в первенстве российских и белорусских игроков.

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