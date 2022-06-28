Трое украинок из четырех вышли во второй раунд Уимблдона

28 июня, 22:03
Костюк в двух сетах обыграла Суон (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Костюк в двух сетах обыграла Суон (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Трое украинских теннисисток из четырех прошли во второй раунд Уимблдона.

Марта Костюк переиграла британку Кэти Суон — 6:4, 6:4, и в следующем круге сыграет с представительницей Китая Чжан Шуай.

В 1/32 финала вышла и первая ракетка Украины Ангелина Калинина, которая переиграла венгерку Анну Бондар — 4:6, 6:2, 6:4.

Видео дня
Читайте также:

Ангелина Калинина занимает 36 место в рейтинге лучших теннисисток мира (Фото:REUTERS/Susana Vera) Первая ракетка Украины поднялась в рейтинге лучших теннисисток мира

В следующем раунде она сыграет со своей соотечественницей Лесей Цуренко, победившей британку Анну Беррейдж — 6:2, 6:3.

Еще одна украинская теннисистка Даяна Ястремская зачехлила ракетку на турнире, уступив Ане Богдан из Румынии — 2:6, 2:6.

Ранее организаторы Уимблдона отстранили от участия в первенстве российских и белорусских игроков.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Теннис Уимблдон Леся Цуренко Марта Костюк Ангелина Калинина Даяна Ястремская

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X