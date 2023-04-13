«Россия совершает геноцид». Кулеба призвал Уимблдон изменить свое решение по теннисистам из РФ

13 апреля, 16:43
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Дмитрий Кулеба против допуска россиян на Уимблдон (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Дмитрий Кулеба против допуска россиян на Уимблдон (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к организаторам Уимблдона, которые ранее приняли решение допустить российских и белорусских теннисистов к турниру.

Кулеба опубликовал пост в своем аккаунте в Twitter, в котором заявил, что россияне устроили геноцид против украинцев и им не место на турнире Большого шлема.

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«Представителям наций, которые совершают зверства против своих мирных соседей, нечего делать на Уимблдоне. Россия совершает геноцид. Ее пропаганда хочет убить, перевоспитать или выгнать всех украинцев. Держите российскую пропаганду подальше от теннисного корта», — написал Кулеба.

Видео дня

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1646184483241050125

Ранее сообщалось, что российские и белорусские теннисисты, которые в прошлом году не были допущены в Уимблдон, в этом году смогут принять участие в турнире в нейтральном статусе.

После этого известная чешская теннисистка Петра Квитова выступила против допуска россиян в Уимблдон и Олимпиаду, заявив, что она на стороне украинцев.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Уимблдон Дмитрий Кулеба

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