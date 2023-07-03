Цуренко одержала непростую победу и первой из украинок вышла во второй круг Уимблдона

3 июля, 20:10
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Леся Цуренко победила в трех сетах (Фото:REUTERS/Бенуа Тессье)

Леся Цуренко победила в трех сетах (Фото:REUTERS/Бенуа Тессье)

Украинская теннисистка Леся Цуренко успешно стартовала на турнире Большого шлема — Уимблдоне.

В первом круге турнира Цуренко одолела представительницу США Клэр Лю.

В первом сете украинка победила 6:3, а во втором уступила с таким же счетом.

В решающей партии Цуренко сумела дожать Лю — 6:4.

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Во втором раунде Цуренко встретится с победительницей матча Цинь Вэнь Чжэн (Китай) — Катерина Синякова (Чехия).

Также на турнире в одиночном разряде выступят еще три украинки — Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Марта Костюк. Катерина Байндль уже покинула Уимблдон, проиграв в первом круге Лейле Фернандес из Канады.

Леся Цуренко (Украина) — Клэр Лю (США) 2:1 (6:3, 3:6, 6:4)

Ранее сообщалось, что Уимблдон допустил к турниру российских и белорусских теннисистов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Уимблдон Леся Цуренко

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