«Сочувствую украинским теннисистам». Экс-первая ракетка мира отреагировал на скандальное решение Уимблдона о допуске россиян 12 апреля, 17:06 Энди Маррей активно поддерживает Украину (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей отреагировал на решение организаторов Уимблдона допустить к турниру российских и белорусских теннисистов.

По словам Маррея, решение допустить россиян и белорусов было сложным для Уимблдона, но не стало для него неожиданным, сообщает Tennis Majors.

В то же время спортсмен добавил, что не стоит уделять этому большое внимание, поскольку есть более важные проблемы.

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«Мне кажется, это немного отвлекает внимание от происходящего. Не хочется, чтобы это было. Хочется, чтобы настоящая проблема находилась в центре всех этих обсуждений», — сказал Маррей.

Британец также считает, что не следует игнорировать позицию украинских теннисистов.

«Конечно, сочувствую украинским теннисистам. Видел, Свитолина и Костюк говорили, насколько им было тяжело. Возможно, они могли бы получить больше поддержки. Надо понимать и их точку зрения, а не только игроков, которым не разрешили играть в прошлом году. В туре есть украинские игроки, семьи которых пострадали, они тоже переживают невероятно трудные времена. И это важно», — добавил Маррей.

Ранее сообщалось, что Энди Маррей получил премию имени Артура Эша в поддержку гуманитарных проектов в Украине.

