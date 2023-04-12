«Сочувствую украинским теннисистам». Экс-первая ракетка мира отреагировал на скандальное решение Уимблдона о допуске россиян

12 апреля, 17:06
Поделиться:
Энди Маррей активно поддерживает Украину (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Энди Маррей активно поддерживает Украину (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей отреагировал на решение организаторов Уимблдона допустить к турниру российских и белорусских теннисистов.

По словам Маррея, решение допустить россиян и белорусов было сложным для Уимблдона, но не стало для него неожиданным, сообщает Tennis Majors.

В то же время спортсмен добавил, что не стоит уделять этому большое внимание, поскольку есть более важные проблемы.

Видео дня

Читайте также:

Петра Квитова солидарна с украинцами (Фото:Петра Квитова via Instagram) «Я на стороне украинцев». Известная теннисистка выступила против допуска россиян к Уимблдону и Олимпиаде

«Мне кажется, это немного отвлекает внимание от происходящего. Не хочется, чтобы это было. Хочется, чтобы настоящая проблема находилась в центре всех этих обсуждений», — сказал Маррей.

Британец также считает, что не следует игнорировать позицию украинских теннисистов.

«Конечно, сочувствую украинским теннисистам. Видел, Свитолина и Костюк говорили, насколько им было тяжело. Возможно, они могли бы получить больше поддержки. Надо понимать и их точку зрения, а не только игроков, которым не разрешили играть в прошлом году. В туре есть украинские игроки, семьи которых пострадали, они тоже переживают невероятно трудные времена. И это важно», — добавил Маррей.

Ранее сообщалось, что Энди Маррей получил премию имени Артура Эша в поддержку гуманитарных проектов в Украине.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Уимблдон Энди Маррей

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X