Костюк установила личный антирекорд, вылетев с Уимблдона

1 июля, 16:33
Марта Костюк (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла пройти первый круг Уимблдона-2025, уступив Веронике Эрьявец из Словении.

Костюк потерпела уже пятое поражение подряд в одиночном разряде — это самая продолжительная серия поражений в её карьере. Последний раз она выигрывала 13 мая на турнире в Риме.

Кроме поражения Эрьявец на Уимблдоне, Марта вылетела в 1/8 WTA 1000 в Риме (от Соболенко), в первом раунде Ролан Гаррос (от Бейлек), а также на травяных турнирах в Берлине и Бад-Гомбурге, где дважды подряд проиграла Эмме Наварро.

Нынешнее фиаско на Уимблдоне также стало уже четвертым подряд вылетом Костюк в первом круге.

Ее предыдущий антирекорд — серия из четырех поражений подряд в 2023 году (Вашингтон, Монреаль, Цинциннати, US Open).

Сегодня, 1 июля, также свои первые матчи на Уимблдоне проведут Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская.

Ранее сообщалось, что Свитолина разгромила лучшую теннисистку Венгрии на старте Уимблдона.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Уимблдон Теннис Марта Костюк

