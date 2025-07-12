«История была в Горловке»: теннисист во время перерыва выпил пива и победил в решающем сете финала

В контексте этого противостояния украинский теннисный эксперт Всеволод Кевлич вспомнил забавную историю, которая случилась с ним во время работы судьи на вышке в 2000 году. Он рассказал, что имел возможность судить матч с участием отца Флавио — Стефано Коболли. По словам Кевлича, в Горловке итальянский теннисист драматично обыграл Виталия Швеца в финале, будучи нетрезвым.

«Когда я услышал фамилию Флавио — Коболли — я вспомнил один из матчей, на котором я лажанул на вышке. История была в Горловке. Тогда ее еще не коснулась прокаженная российская рука. На стадионе Стирол играли один из многочисленных тогда украинских фьючерсов. Год это был 2000-й. Начало октября. Целую неделю был дубарь. И этот парень даже где-то нашел шерстяной спортивный костюм. Но на финал выглянуло солнышко и погода была теплая и очень благоприятная для хорошего тенниса. Он играл в финале против Виталия Швеца. Проиграл первый сет. Затем во втором удалось зацепиться и выиграть его. И вот, на сет-брейке Стефано обратился ко мне с просьбой: Вы не могли бы попросить, чтобы на следующий переход мне принесли… пива? Я немного оторопел. Принести или нет? Мой международный стаж судьи на вышке тогда был где-то года 3. И таких вопросов я никогда на игре не слышал. Учитывая, что зрителей почти не было, и пиво само по себе не выглядит как-то вызывающе, я спросил „драфт или бутылку“? Этот вопрос был более направлен на то, чтобы он сам отказался от пива. Но Стефано достаточно серьезно сказал — „драфт лучше“. При счете 1:0 в решающем сете пиво уже стояло на его стуле. Сделав несколько глотков, Стефано пошел играть дальше и победил в решающем сете. Что ему помогло? Или пиво, или пауза, или просто отпустило? Я не знаю. Но пиво, как и любой алкоголь, считается допингом и не должно присутствовать на соревнованиях. Так что я это навсегда запомнил и больше ни один человек на профессиональных соревнованиях мне такую просьбу не предоставлял. Так вот, такой он — Стефано Коболли — папа Флавио, которого вы все видели в ложе итальянца в четвертьфинале Уимблдона против Новака Джоковича. Флавио его проиграл, возможно потому что пива ему никто не принес», — рассказал Всеволод.

Отметим, что Стефано Коболли стал профессионалом в 1995 году и достиг лучшего в карьере одиночного рейтинга в профессиональном туре, заняв 236 место в мире.

Его лучшее выступление на ATP-туре состоялось, когда квалифицировался в основную сетку Открытого чемпионата Хорватии в Умаге 1998-го, выйдя во второй раунд, где победил Магнуса Нормана в трех сетах

После завершения карьеры начал тренировать в Римской теннисной академии. Стефано является тренером своего сына Флавио Коболли.

