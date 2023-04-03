«Я на стороне украинцев». Известная теннисистка выступила против допуска россиян к Уимблдону и Олимпиаде

3 апреля, 12:29
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Петра Квитова солидарна с украинцами (Фото:Петра Квитова via Instagram)

Петра Квитова солидарна с украинцами (Фото:Петра Квитова via Instagram)

Чешская теннисистка Петра Квитова, занимающая 12-ю строчку в рейтинге WTA, отреагировала на решение Уимблдона допустить россиян к турниру.

Квитова заявила, что Уимблдон, как и в прошлом году, должен был запретить российским и белорусским теннисистам участвовать в турнире, Ukrainian Tennis.

«Я всегда выступала против войны. Конечно, я очень беспокоюсь об украинцах и украинских теннисистах. Я благодарна Уимблдону, который год назад не допустил белорусов и россиян, из-за чего за турнир не были начислены очки. И я думаю, их не должны были допускать», — сказала Квитова.

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Также спортсменка выступила против участия россиян и белорусов в Олимпиаде в Париже в 2024 году.

«В этом вопросе я все еще на стороне украинцев. Они, конечно, не должны участвовать в Олимпийских играх. Мы не хотим, чтобы в мире была война. Это то, что меня волнует», — добавила теннисистка.

Ранее сообщалось, что российские и белорусские теннисисты, которые в прошлом году не были допущены в Уимблдон, в этом году смогут принять участие в турнире в нейтральном статусе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба резко раскритиковал такое решение организаторов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Олимпийские игры Уимблдон Олимпиада

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