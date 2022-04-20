Российских и белорусских теннисистов официально отстранили от Уимблдона

20 апреля, 18:27
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Россиянин Даниил Медведев — вторая ракетка мира (Фото:Даниил Медведев via Instagram)

Россиянин Даниил Медведев — вторая ракетка мира (Фото:Даниил Медведев via Instagram)

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Российских и белорусских теннисистов отстранили от участия на турнире Большого шлема — Уимблдоне.

Такое решение было принято из-за военного вторжения России в Украину, сообщает официальный сайт Уимблдона.

«От имени Всеанглийского клуба и Комитета по руководству Чемпионата мы хотим выразить нашу постоянную поддержку всем, кто пострадал от войны в Украине в эти шокирующие и тяжелые времена.

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Мы разделяем всеобщее осуждение незаконных действий России и внимательно рассмотрели ситуацию в контексте наших обязанностей перед игроками, нашим сообществом и общественностью Великобритании как британского спортивного заведения.

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Мы также учли указания правительства Великобритании по спортивным организациям и мероприятиям.

В условиях такой неоправданной и беспрецедентной военной агрессии, для российского режима было бы неприемлемо получать какие-либо выгоды от участия российских или белорусских игроков в Уимблдоне.

Поэтому мы намерены с глубоким сожалением отклонить заявки от российских и белорусских игроков на турнир в 2022 году", — говорится в заявлении организаторов.

Уимблдон стартует 27 июня и завершится 10 июля.

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина призвала отстранить от всех соревнований российских и белорусских теннисистов, если те поддерживают войну в Украине или не называют Россию и Беларусь странами, которые ее развязали.

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Теги:   Теннис Уимблдон Война в Украине

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