Российских и белорусских теннисистов официально отстранили от Уимблдона 20 апреля, 18:27 Цей матеріал також доступний українською Россиянин Даниил Медведев — вторая ракетка мира (Фото:Даниил Медведев via Instagram)

Российских и белорусских теннисистов отстранили от участия на турнире Большого шлема — Уимблдоне.

Такое решение было принято из-за военного вторжения России в Украину, сообщает официальный сайт Уимблдона.

«От имени Всеанглийского клуба и Комитета по руководству Чемпионата мы хотим выразить нашу постоянную поддержку всем, кто пострадал от войны в Украине в эти шокирующие и тяжелые времена.

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Мы разделяем всеобщее осуждение незаконных действий России и внимательно рассмотрели ситуацию в контексте наших обязанностей перед игроками, нашим сообществом и общественностью Великобритании как британского спортивного заведения.

Мы также учли указания правительства Великобритании по спортивным организациям и мероприятиям.

В условиях такой неоправданной и беспрецедентной военной агрессии, для российского режима было бы неприемлемо получать какие-либо выгоды от участия российских или белорусских игроков в Уимблдоне.

Поэтому мы намерены с глубоким сожалением отклонить заявки от российских и белорусских игроков на турнир в 2022 году", — говорится в заявлении организаторов.

Уимблдон стартует 27 июня и завершится 10 июля.

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина призвала отстранить от всех соревнований российских и белорусских теннисистов, если те поддерживают войну в Украине или не называют Россию и Беларусь странами, которые ее развязали.



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