«Лучше критикуйте Россию». Известный шеф-повар осудил звездных теннисистов, вступившихся за отстраненных от Уимблдона россиян

3 мая, 18:52
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Хосе Андрес после начала войны помогает украинцам (Фото:Хосе Андрес via Instagram)

Хосе Андрес после начала войны помогает украинцам (Фото:Хосе Андрес via Instagram)

Известный испанский шеф-повар Хосе Андрес осудил своего соотечественника Рафаэля Надаля, серба Новака Джоковича и британца Энди Маррея, выступивших против отстранения российских теннисистов от турнира Большого шлема Уимблдона.

Соответствующее обращение к звездам тенниса Андрес опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

Андрес напомнил теннисистам, какие ужасы каждый день переживают украинцы из-за войны и призвал критиковать Россию, а не Уимблдон.

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«Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Энди Маррей. Вы знаете, что детей, женщин, стариков убивают выстрелом в голову из-за того, что они вышли за хлебом. Девочек насилуют. Миллионы украинцев покинули свои дома.

Не критикуйте Уимблдон, критикуйте Россию", — написал Андрес.

https://twitter.com/chefjoseandres/status/1521359829910147072

Шеф-повар Хосе Андрес — основатель некоммерческой организации World Central Kitchen.

После начала войны в Украине команда во главе с Андресом помогает украинским беженцам.

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Они создали штаб-квартиру во Львове и сотрудничают с разными ресторанами, чтобы обеспечить людей едой.

Ранее сообщалось, что легенда мирового тенниса испанец Рафаэль Надаль выступил против отстранения россиян и белорусов от турниров из-за войны в Украине.

Вслед за испанцем свою поддержку российским теннисистам, отстраненным от Уимблдона, выразил пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас.

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Теги:   Теннис Новак Джокович Уимблдон Энди Маррей Ромен Надаль

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