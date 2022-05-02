«Они не сделали ничего плохого». Еще один звездный теннисист выступил против отстранения россиян от Уимблдона 2 мая, 15:35 Цей матеріал також доступний українською Стефанос Циципас (Фото:Стефанос Циципас via Instagram)

Вслед за испанцем Рафаэлем Надалем свою поддержку российским теннисистам, отстраненным от Уимблдона, выразил пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас.

По словам Циципаса, российских теннисистов отстранили от турнира Большого шлема несправедливо, поскольку они не имеют отношения к войне в Украине, сообщает Greek City Times .

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«Игроки не могут контролировать произошедшее. Особенно из тех стран, которые пострадали больше всего. Это чувствительный вопрос. Неприятно, что им не дают играть. Они не сделали ничего плохого, чтобы быть автоматически дисквалифицированными», — сказал Циципас.

Ранее легенда мирового тенниса испанец Рафаэль Надаль также выступил против отстранения россиян и белорусов от турниров из-за войны в Украине.



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