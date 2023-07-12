Свитолина вернула статус первой ракетки Украины после выхода в полуфинал Уимблдона
Свитолина опередила Калинину (Фото:REUTERS/Тоби Мелвилл)
Элина Свитолина после победы Игой Свьонтек в четвертьфинале Уимблдона возглавила рейтинг лучших теннисисток Украины.
Об этом сообщает Live WTA Ranking.
Свитолина благодаря успешному выступлению на турнире уже набрала 780 очков и поднялась с 76-го на 27-е место, опередив Ангелину Калинину, которая прекратила борьбу на турнире после второго круга.
Свитолина потеряла статут первой ракетки Украины после того, как приостановила карьеру в 2022 году из-за беременности.
Украинка вернулась к соревнованиям в апреле 2023 года. В мае она выиграла турнир в Страсбурге, а на Ролан Гаррос дошла до четвертьфинала.
В полуфинале Уимблдона Свитолина сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой.
Сообщалось, что в 1/8 финала Свитолина в напряженном матче обыграла белоруску Викторию Азаренко.