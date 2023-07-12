Свитолина вернула статус первой ракетки Украины после выхода в полуфинал Уимблдона 12 июля, 11:04 Свитолина опередила Калинину (Фото:REUTERS/Тоби Мелвилл)

Элина Свитолина после победы Игой Свьонтек в четвертьфинале Уимблдона возглавила рейтинг лучших теннисисток Украины.

Об этом сообщает Live WTA Ranking.

Свитолина благодаря успешному выступлению на турнире уже набрала 780 очков и поднялась с 76-го на 27-е место, опередив Ангелину Калинину, которая прекратила борьбу на турнире после второго круга.

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Свитолина потеряла статут первой ракетки Украины после того, как приостановила карьеру в 2022 году из-за беременности.

Украинка вернулась к соревнованиям в апреле 2023 года. В мае она выиграла турнир в Страсбурге, а на Ролан Гаррос дошла до четвертьфинала.

В полуфинале Уимблдона Свитолина сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой.

Сообщалось, что в 1/8 финала Свитолина в напряженном матче обыграла белоруску Викторию Азаренко.