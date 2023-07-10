«Невероятное ощущение». Свитолина выразила восхищение украинскими болельщиками во время матча против белорусской теннисистки

10 июля, 17:43
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В четвертьфинале Свитолина сыграет против Свентек (Фото:REUTERS/Toby Melville)

В четвертьфинале Свитолина сыграет против Свентек (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала об атмосфере во время матча против белоруски Виктории Азаренко в 1/8 финала Уимблдона.

По словам Свитолиной, на трибунах было много украинцев, а их поддержка во время матча была одной из лучших в ее карьере, сообщает ВТУ.

«Это были украинцы. Я слышала многих из них. Это было действительно что-то особенное. Да, трибуны были удивительные. Это было просто невероятное ощущение. Я думаю, что та атмосфера, которая была сегодня, была одной из лучших, в которой я когда-либо играла», — сказала Свитолина.

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В четвертьфинале Свитолина сыграет против первой ракетки мира польки Иги Свентек.

Ранее Свитолина заявила, что не будет пожимать руку российским и белорусским теннисисткам до вывода войск РФ из Украины.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Уимблдон Болельщики Элина Свитолина

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