Свитолина выбила из Уимблдона семикратную чемпионку турниров Большого шлема

3 июля, 21:29
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Свитолина выиграла в двух сетах (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)

Свитолина выиграла в двух сетах (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)

Украинская теннисистка Элина Свитолина в первом круге Уимблдона победила семикратную победительницу турниров Большого шлема американку Винус Уильямс.

Уильямс уверенно начала матч и повела 2:0, однако травма ноги не позволила ей развить успех и американка проиграла партию 4:6.

Во втором сете Свитолина без особых проблем довела матч до победы — 6:3.

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Следует отметить, что Винус Уильямс пять раз выигрывала Уимблдон. Еще два раза американка становилась чемпионкой US Open.

Во втором круге Свитолина сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс.

Винус Уильямс (США) — Элина Свитолина (Украина) 0:2 (4:6, 3:6)

Завтра, 4 июля, на Уимблдоне стартуют еще две украинки — Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Ранее во второй круг Уимблдона пробилась Леся Цуренко, а Катерина Байндль прекратила борьбу на турнире.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Уимблдон Элина Свитолина

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