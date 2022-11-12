Кубок Билли Джин Кинг. Сборная Украины победила команду Японии 12 ноября, 11:44 Теперь сборная Украины сыграет в квалификации в финал Кубка Билли Джин Кинг (Фото:REUTERS/Henry Romero)

Сборная Украины победила национальную команду Японии в матче Кубка Билли Джин Кинг.



Встреча завершилась со счетом 3:1. Победу украинской команде принесла Марта Костюк, обыгравшая Моюку Учиджиму в двух партиях — 6:0, 6:3.

После этого уже в ничего не решавшем матче Катарина Завацкая и Людмила Киченок уступили Сюко Аоями и Еной Шибахари — 2:6, 3:6.

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Последний поединок во встрече двух команд между Катариной Завацкой и Мисаки Дой был отменен.

Таким образом, сборная Украины сыграет в квалификации в финал Кубка Билли Джин Кинг.

Ранее украинские теннисистки прогулялись улицами Токио перед противостоянием с Японией.