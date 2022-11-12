Кубок Билли Джин Кинг. Сборная Украины победила команду Японии

12 ноября, 11:44
Поделиться:
Теперь сборная Украины сыграет в квалификации в финал Кубка Билли Джин Кинг (Фото:REUTERS/Henry Romero)

Теперь сборная Украины сыграет в квалификации в финал Кубка Билли Джин Кинг (Фото:REUTERS/Henry Romero)

Сборная Украины победила национальную команду Японии в матче Кубка Билли Джин Кинг.

Встреча завершилась со счетом 3:1. Победу украинской команде принесла Марта Костюк, обыгравшая Моюку Учиджиму в двух партиях — 6:0, 6:3.

После этого уже в ничего не решавшем матче Катарина Завацкая и Людмила Киченок уступили Сюко Аоями и Еной Шибахари — 2:6, 3:6.

Видео дня

Читайте также:
Две украинские теннисистки завершили сезон в топ-100 мирового рейтинга

Последний поединок во встрече двух команд между Катариной Завацкой и Мисаки Дой был отменен.

Таким образом, сборная Украины сыграет в квалификации в финал Кубка Билли Джин Кинг.

Ранее украинские теннисистки прогулялись улицами Токио перед противостоянием с Японией.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Теннис Сборная Украины Марта Костюк Катарина Завацкая

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X