Черный список: Украина просит забанить известных российских теннисистов, связанных с армией 26 апреля, 18:27 Вера Звонарева (Фото:instagram.com/vera.zvonareva)

Федерация тенниса Украины обратилась к ITF, ATP, WTA и руководству Открытого чемпионата Австралии, Ролан Гаррос, Уимблдона, Открытого чемпионата США с просьбой исключить присутствие на турнирах некоторых игроков и тренеров из России и Беларуси.



ФТУ напоминает организаторам турниров заявление МОК от 28 марта 2023 года. Там говорится, что все российские и белорусские спортсмены, которые имеют контракты с вооруженными силами своих стран, или с национальными правоохранительными службами, не могут участвовать в международных соревнованиях.

Видео дня

Федерация тенниса Украины предоставила список спортсменов и тренеров, которых стоит забанить:

Вероника Кудерметова, Виталия Дьяченко, Полина Кудерметова, Иван Гахов, Евгений Донской, Аслан Карацев, Аликбек Качмазов, Вера Звонарева, Алексей Жук (тренер), Михаил Чесалов (тренер), Анна Пикалова (тренер), Мария Солдатова (тренер).

Напомним, что недавно Виталию Дьяченко не пустили в самолет из-за ее российского паспорта.