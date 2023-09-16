Принципиальная победа. Украинская теннисистка выиграла парный турнир в Японии, обыграв российско-казахский дуэт 16 сентября, 11:42 Фридзам и Киченок победили в двух сетах (Фото:БТУ)

Украинская теннисистка Надежда Киченок и немка Анна-Лена Фридзам выиграли парный турнир WTA 250 в японской Осаке.

В финале Киченок и Фридзам обыграли дуэт Анна Калинская (Россия) / Юлия Путинцева (Казахстан).

В первом сете Киченок и Фриздам уступали 1:3, но сумели переломить ход игры и дожали соперниц на тайбрейке.

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Во второй партии украинско-немецкий тандем выглядел увереннее, доведя матч до победы — 6:3.

Для Киченок это девятый парный трофей в карьере.

Надежда Киченок (Украина) / Анна-Лена Фридзам (Германия) — Анна Калинская (Россия) / Юлия Путинцева (Казахстан) 2:0 (7:6, 6:3)

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина взяла паузу в своей карьере.

