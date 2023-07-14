«Они борются за нашу свободу». Киченок трогательно прокомментировала исторический для Украины триумф на Уимблдоне 14 июля, 09:29 Киченок выступала в паре с Павичем (Фото:REUTERS/Тоби Мелвилл)

Украинская теннисистка Людмила Киченок прокомментировала победу на Уимблдоне в смешанном парном разряде, где она выступала вместе с хорватом Мате Павичем.

Комментируя победу, Киченок обратила внимание на войну в Украине и посвятила успех своим землякам, сообщает BBC.

«Я пыталась подбодрить людей в Украине своим выступлением. Надеюсь, что это им немного поможет, потому что они борются за нашу свободу», — сказала Киченок.

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Ее комментарий болельщики встретили громкими выкриками и продолжительными аплодисментами.



Победа Киченок стала первой для Украины на Уимблдоне.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина не смогла выйти в финал Уимблдона.

