Украинская теннисистка в свой день рождения выиграла престижный турнир WTA в Гамбурге

В финале первые сеяные одолели дуэт Анны Бондар (Венгрия) и Аранчи Рус (Нидерланды).

Киченок и Ниномия выиграли первый сет со счетом 6:4. Бондар и Рус восстановили паритет по итогам второй партии, в которой победили со счетом 6:3.

Реклама

На решающем тай-брейке Киченок и Ниномия проигрывали 4:8, но сумели совершить камбэк, отыграв при этом два матчбола. Итоговый счет — 11:9 в пользу украинки и японки.

WTA 250, Гамбург, парный разряд, финал

Надежда Киченок (Украина)/Макото Ниномия (Япония) — Анна Бондар (Венгрия)/Аранча Рус (Нидерланды) — 6:4, 3:6, 11:9

Надежда Киченок, которая сегодня празднует 33-й день рождения, выиграла десятый парный трофей в карьере. Украинка впервые выступала в дуэте с Ниномией.

Мы писали, что Ястремская остановилась в шаге от финала турнира в Германии, проиграв сенсации Ролан Гаррос-2025.