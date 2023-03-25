Украинская теннисистка Костюк отказалась пожимать руку российской сопернице на Miami Open 25 марта, 16:04 Украинская теннисистка Марта Костюк на турнире Miami Open 2023 (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожать руку россиянке Анастасии Потаповой. Это произошло после того, как спортсменка из РФ победила украинку со счетом 6:1, 6:3 во втором раунде международного турнира Miami Open.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Эта игра состоялась после того, как россиянка Потапова получила предупреждение от Женской теннисной ассоциации (WTA) за то, что она пришла на один из своих матчей в футболке московского клуба Спартак.

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Украинка Марта Костюк, ранее также отказавшаяся пожать руку Варваре Грачевой из России и белорусской спортсменке Виктории Азаренко, сказала, что «очевидно, есть напряжение — мы не друзья».

Издание отмечает, что, отвечая на вопрос о предупреждении Потаповой за то, что она носила футболку российского клуба, украинская спортсменка ответила: «Есть многое, с чем я не согласна, и что делает WTA. Это ничего не изменит. Я просто получу больше ненависти в Интернете. Что бы я ни сказала, я получу много ненависти. Не знаю. Вы можете сделать ей предупреждение. Вы можете отстранить кого-то, я не знаю. Я не могу это комментировать, это просто смешно».

В то же время россиянка Потапова заявила, что «в этой футболке не было никаких политических намерений и очень грустно, когда люди видят вещи, которые на самом деле не являются правдой».