Украинская теннисистка в паре с россиянкой выиграла турнир в США

Валерия Страхова с россиянкой в паре выиграла турнир в США (Фото: ITF)

Валерия Страхова выступила в парном разряде на турнире категории W100 в американском Эдмонде.

30-летняя украинка стала победительницей турнира, играя вместе с 24-летней россиянкой Анастасией Тихоновой.

В финале они одержали победу над австралийкой Оливией Гадеки и представительницей Польши Оливией Линсер — 6:3, 6:7(2), 10:8.

Фото: Валерия Страхова с россиянкой на турнире в США / Championat

Страхова до этого выступала в паре с другими российскими теннисистками, включая матчи с Ириной Хромачевой.

В 2023 году вице-президент Федерации тенниса Украины (ФТУ) Евгений Зукин заявлял, что Валерия является пророссийски настроенной.

