Украинская теннисистка в паре с россиянкой выиграла турнир в США
Валерия Страхова с россиянкой в паре выиграла турнир в США (Фото: ITF)
Валерия Страхова выступила в парном разряде на турнире категории W100 в американском Эдмонде.
30-летняя украинка стала победительницей турнира, играя вместе с 24-летней россиянкой Анастасией Тихоновой.
В финале они одержали победу над австралийкой Оливией Гадеки и представительницей Польши Оливией Линсер — 6:3, 6:7(2), 10:8.
Страхова до этого выступала в паре с другими российскими теннисистками, включая матчи с Ириной Хромачевой.
В 2023 году вице-президент Федерации тенниса Украины (ФТУ) Евгений Зукин заявлял, что Валерия является пророссийски настроенной.
