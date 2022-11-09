Украинские теннисистки прогулялись улицами Токио перед противостоянием с Японией — фото 9 ноября, 22:05 Матчи против Японии состоятся 11−12 ноября (Фото:Марта Костюк via Instagram)

Украинские теннисистки Марта Костюк, Катарина Завацкая и Людмила Киченок прибыли в Токио, где готовится к противостоянию в составе национальной команды против сборной Японии в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

Яркими фотографиями из Японии поделилась Костюк в своем аккаунте в Instagram.



В свободное время теннисистки прогулялись улицами Токио и посетили местный ресторан.

Матчи против Японии пройдут 11-12 ноября.

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В этом противостоянии украинская команда будет бороться за право сыграть на этапе Qualifiers-2023. Проигравшая сборная в следующем году примет участие в зональном турнире Первой группы.

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