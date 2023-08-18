Перед US Open звезды тенниса сыграют матч для помощи Украине 18 августа, 20:47 В матче сыграет первая ракетка мира Карлос Алькарас (Фото:Джейн Камин-Онсеа-USA TODAY Sports)

Среди участников Организаторы турнира Большого шлема US Open проведут благотворительный матч в поддержку Украины.

Об этом сообщает официальный сайт US Open.

Событие состоится 23 августа на стадионе Луи Армстронга в Нью-Йорке.

Среди участников будут украинская теннисистка Элина Свитолина и первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Видео дня

Также планируется участие современных игроков Фрэнсис Тиафу, Криса Юбэнкса, Джессики Пегулы, Маттео Берреттини и легенды тенниса Джона Макинрой.

«Доход от продажи билетов будет направлен на помощь украинцам через Фонд GlobalGiving», — говорится в сообщении.



US Open-2023 стартует 28 августа и продлится до 10 сентября.

Ранее в Лондоне состоялся благотворительный футбольный поединок Game4Ukraine в поддержку Украины.