Калининой нет в списке: четыре украинские теннисистки сыграют в основной сетке US Open

24 августа стартует один из самых престижных теннисных турниров — US Open.

В основную сетку женского одиночного разряда на US Open-2025 заявлены четыре украинки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева, сообщает US Open.

В список не вошла Ангелина Калинина, которая ранее пропустила Уимблдон. Сейчас в основном списке соревнований находится 99 игроков.

В альтернативный список попали еще две украинки — Александра Олейникова и Валерия Страхова. Их рейтинг пока не позволяет получить место в основной сетке, поэтому они, скорее всего, стартуют с квалификации.

US Open состоится в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября.

Чемпионский титул у мужчин будет защищать итальянец Янник Синнер, а у женщин — белоруска Арина Соболенко.

Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Гамбурге.