Первая ракетка Украины снялась с US Open
Калинина прошла одну стадию US Open (Фото:Ангелина Калинина via Instagram)
Лучшая теннисистка Украины Ангелина Калинина больше не сыграет на US Open — Открытом чемпионате США 2022 года.
47-я ракетка планеты снялась с турнира на стадии второго раунда из-за болезни.
Калинина должна была сыграть в одиночном разряде против чешки Петры Квитовой, а также в парном турнире.
Представительница Чехии сыграет в следующем раунде с победительницей матча между ее соотечественницей Линдой Фругвиртовой и испанкой Гарбинье Мугурусой.
Накануне украинка Дарья Снигур после сенсационной победы над седьмой ракеткой мира Симоной Халеп в первом раунде US Open уступила во втором круге канадке Ребекке Марино.
Также во второй раунд Открытого чемпионата США пробилась украинка Марта Костюк после победы над египтянкой Маяр Шериф.
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