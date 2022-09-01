Первая ракетка Украины снялась с US Open 1 сентября, 20:20 Калинина прошла одну стадию US Open (Фото:Ангелина Калинина via Instagram)

Лучшая теннисистка Украины Ангелина Калинина больше не сыграет на US Open — Открытом чемпионате США 2022 года.



47-я ракетка планеты снялась с турнира на стадии второго раунда из-за болезни.

Калинина должна была сыграть в одиночном разряде против чешки Петры Квитовой, а также в парном турнире.

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Представительница Чехии сыграет в следующем раунде с победительницей матча между ее соотечественницей Линдой Фругвиртовой и испанкой Гарбинье Мугурусой.

Накануне украинка Дарья Снигур после сенсационной победы над седьмой ракеткой мира Симоной Халеп в первом раунде US Open уступила во втором круге канадке Ребекке Марино.

Также во второй раунд Открытого чемпионата США пробилась украинка Марта Костюк после победы над египтянкой Маяр Шериф.

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