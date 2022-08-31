Украина потеряла первую представительницу на US Open 31 августа, 02:52 Цуренко проиграла в первом раунде US Open (Фото:Jerry Lai-USA TODAY Sports via Reuters)

Леся Цуренко стала первой украинской теннисисткой, которая прекратила борьбу на Открытом чемпионате США 2022 года.

87-я ракетка планеты по итогам двух часов и 31 минуты игры уступила испанке, 4-му номеру мирового рейтинга Пауле Бадосе.

Цуренко выиграла первый сет, после чего уступила во втором на тай-брейке. В решающей партии ей удалось взять только три гейма — 6:3, 6:7 (4), 3:6.

Видео дня

Накануне украинка Ангелина Калинина победила американку Бернарду Перу в первом круге.

Ранее украинская теннисистка Дария Снигур, которая впервые в карьере пробилась в основную сетку Открытого чемпионата США, в первом раунде турнира сенсационно победила седьмой номер мирового рейтинга румынку Симону Халеп.

Также в первом раунде US Open выступят украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.