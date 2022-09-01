Украина осталась без своих представительниц на US Open

1 сентября, 21:00
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Костюк проиграла в двух сетах (Фото:Jerry Lai-USA TODAY Sports via Reuters)

Костюк проиграла в двух сетах (Фото:Jerry Lai-USA TODAY Sports via Reuters)

Украинские теннисистки прекратили выступления на US Open — Открытом чемпионате США 2022 года.

Последней представительницей страны на турнире была Марта Костюк, которая во втором раунде проиграла белоруске Виктории Азаренко.

65-я ракетка планеты проиграла матч в двух сетах, по итогам которых взяла пять геймов у 26-го номера мирового рейтинга — 2:6, 3:6.

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Лучшая теннисистка Украины Ангелина Калинина снялась с турнира на стадии второго раунда из-за болезни.

Ранее ее соотечественница Дарья Снигур после сенсационной победы над седьмой ракеткой мира Симоной Халеп в первом раунде US Open уступила во втором круге канадке Ребекке Марино.

Перед этим на US Open прекратили борьбу украинки Леся Цуренко и Даяна Ястремскаяу, уступив в первом круге.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Теннис US Open Марта Костюк

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