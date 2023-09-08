Американская теннисистка расплакалась после обидного поражения от белоруски в полуфинале US Open — видео

8 сентября, 17:13
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Мэдисон Киз не смогла выйти в финал (Фото:Скриншот видео/Twitter)

Мэдисон Киз не смогла выйти в финал (Фото:Скриншот видео/Twitter)

Американская теннисистка Мэдисон Киз не сдержала слез на пресс-конференции после поражения белоруске Арине Соболенко в полуфинале US Open.

Киз выиграла первый сет 6:0, после чего проиграла второй на тайбрейке.

В решающей партии американка вела 4:2, но Соболенко сумела перевести игру на тайбрейк, где дожала соперницу.

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«Я вела с брейком, и, думаю, на подаче на матч меня зажало. Она играла свободно. А дальше, похоже, мы шли ноздря в ноздрю.

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В целом я считаю, что это был очень хороший матч и достаточно высокого уровня. Просто, к сожалению, я проиграла

Думаю, в начале турнира все были бы очень, очень рады дойти до полуфинала. Сейчас ситуация отстойная. Но да, я думаю, что можно обернуть ситуацию в позитив. В этом сезоне по-прежнему есть чем гордиться, и нужно сыграть ещё много матчей, сказала Киз, не сдерживая слёз.

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В финале US Open Соболенко сыграет против другой американской теннисистки Коко Гофф. Поединок состоится 9 сентября. Начало встречи запланировано на 23:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Соболенко станет первой ракеткой мира после US Open.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис US Open

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