Сенсационная украинка прекратила выступления на US Open

31 августа, 23:05
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Снигур смогла добраться 2 раунда US Open (Фото:Jerry Lai-USA TODAY Sports via Reuters)

Снигур смогла добраться 2 раунда US Open (Фото:Jerry Lai-USA TODAY Sports via Reuters)

Украинка Дарья Снигур после сенсационной победы над седьмой ракеткой мира Симоной Халеп в первом раунде US Open уступила во втором круге канадке Ребекке Марино.

124-я ракетка планеты уступила 106-му номеру мирового рейтинга в двух сетах по итогам одного часа и 17 минут игры.

В первой партии 20-летняя украинка взяла только три гейма, тогда как во втором сете проиграла на тай-брейке — 3:6, 5:7 (5).

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Ранее во второй круг турнира пробилась украинка Ангелина Калинина, которая на старте турнира победила американку Бернарду Перу.

Марта Костюк стала третьей украинской теннисисткой, вышедшей во второй раунд Открытого чемпионата США.

Леся Цуренко вслед за Даяной Ястремской прекратила борьбу на US Open, уступив в первом круге.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Теннис US Open Дарья Снигур

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