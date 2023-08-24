Усик победил Дюбуа в битве взглядов — видео
Уже через два дня боксеры сойдутся в ринге (Фото:Скриншот видео)
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и обладатель пояса WBA World Даниэль Дюбуа провели битву взглядов, перед поединком, который состоится 26 августа
Видео битвы взглядов было опубликовано в Twitter-аккаунте Top Rank.
Церемония прошла после пресс-конференции, где боксеры ответили на вопросы журналистов.
Боксеры довольно долго смотрели друг другу в глаза и в конце концов Дюбуа первым отвел взгляд, после чего в зале начали скандировать «Усик! Усик!».
Бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве.
Сообщалось, что Усик спел «Заповіт» Тараса Шевченко на открытой тренировке перед поединком с Дюбуа.