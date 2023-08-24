Усик победил Дюбуа в битве взглядов — видео

24 августа, 16:58
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Уже через два дня боксеры сойдутся в ринге (Фото:Скриншот видео)

Уже через два дня боксеры сойдутся в ринге (Фото:Скриншот видео)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и обладатель пояса WBA World Даниэль Дюбуа провели битву взглядов, перед поединком, который состоится 26 августа

Видео битвы взглядов было опубликовано в Twitter-аккаунте Top Rank.

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Церемония прошла после пресс-конференции, где боксеры ответили на вопросы журналистов.

Боксеры довольно долго смотрели друг другу в глаза и в конце концов Дюбуа первым отвел взгляд, после чего в зале начали скандировать «Усик! Усик!».

Видео дня

https://twitter.com/boxing_tribuna/status/1694689140275642586?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1694689140275642586%7Ctwgr%5E99ac1ccbcf848643073892b3cb50ed9fb55b37cd%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com%2Fuk%2Fboxing%2F1000000090272-usik-i-dyubua-proveli-bitvu-vzglyadov%2F
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Бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве.

Сообщалось, что Усик спел «Заповіт» Тараса Шевченко на открытой тренировке перед поединком с Дюбуа.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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