Усик победил Дюбуа в битве взглядов — видео 24 августа, 16:58 Уже через два дня боксеры сойдутся в ринге (Фото:Скриншот видео)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и обладатель пояса WBA World Даниэль Дюбуа провели битву взглядов, перед поединком, который состоится 26 августа

Видео битвы взглядов было опубликовано в Twitter-аккаунте Top Rank.



Церемония прошла после пресс-конференции, где боксеры ответили на вопросы журналистов.

Боксеры довольно долго смотрели друг другу в глаза и в конце концов Дюбуа первым отвел взгляд, после чего в зале начали скандировать «Усик! Усик!».

Видео дня

Бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве.

Сообщалось, что Усик спел «Заповіт» Тараса Шевченко на открытой тренировке перед поединком с Дюбуа.