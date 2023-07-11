«Позорная война». В WTA сделали мощное заявление об отказе украинских теннисисток пожимать руку российским и белорусским соперницам 11 июля, 11:15 Свитолина не пожала руку Азаренко на Уимблдоне (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Женская теннисная ассоциация (WTA) отреагировала на отказ украинок от рукопожатия с представительницами России и Беларуси.

WTA опубликовала пост в официальном аккаунте в Twitter, в котором выразила поддержку украинским теннисисткам, подчеркнув, что Россия продолжает вести войну против Украины.

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«В связи с позорной войной, которая продолжается, WTA уважает позицию украинских спортсменов об отказе от традиции рукопожатия с соперницами (из России и Беларуси) в конце матча, поскольку это личное решение. У нас одни из лучших в мире болельщиков, мы благодарны за их страсть и преданность, а также благодарим их за понимание и уважение к спортсменам», — говорится в заявлении WTA.

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина не пожала руку белорусской теннисистке Виктории Азаренко после победы в матче 1/8 финала Уимблдона.



После матча украинка рассказала, до какого момента не будет жать руку российским и белорусским соперницам.