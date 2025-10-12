Победил брата и заработал миллион. Теннисист из Монако установил рекорд, сенсационно выиграв турнир в Шанхае — видео
Вашеро одержал самую большую победу в карьере (Фото: REUTERS/Go Nakamura)
204-я ракетка мира из Монако Валентен Вашеро стал чемпионом престижного турнира ATP Masters 1000 в Шанхае.
В финале 26-летний спортсмен обыграл своего двоюродного брата Артура Риндеркнеша (№ 54 ATP) из Франции — 4:6, 6:3, 6:3.
Вашеро завоевал дебютный титул на уровне ATP-тура. Монегаск заработал в Шанхае 1,12 миллиона долларов США, что почти вдвое превышает сумму его призовых за всю карьеру.
Вашеро установил уникальный рекорд. Он стал самым низкорейтинговым чемпионом в истории турниров АТР Masters 1000 (вторые по престижности после Больших шлемов), пишет OptaAce.
Благодаря этой победе представитель Монако дебютирует в топ-40 мирового рейтинга.
«Это нереально, что только что произошло. Я вообще не понимаю, что происходит сейчас. Я даже не мечтаю — это просто безумие», — отметил Вашеро после триумфа.
На пути к титулу в Шанхае Вашеро одержал девять побед, в том числе две в квалификации. В полуфинале Валентен победил экс-первую ракетку мира Новака Джоковича (6:3, 6:4).
