Предательство: Украинская теннисистка сыграла в паре с россиянкой на турнире WTA 22 мая, 23:21 Валерия Страхова (Фото:btu.org.ua)

Украинка Валерия Страхова выступила на турнире в Рабате (Марокко) в паре с росиянкой Ириной Хромачевой.

Спортсменки в 1/8 финала соревнования сумели переиграть Нателу Дзаламидзе (Грузия) и Маяр Шериф (Египет) — 7:5, 5:7, 10:5.

Подобной случай не первый в карьере Страховой. В марте текущего года она играла в паре с Хромачевой на турнире в Колумбии.

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Также украинка играла вместе с россиянкой Аминой Ашбой на состоявшихся в январе соревнованиях в Аргентине.

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Отметим, что вице-президент Федерации тенниса Украины (ФТУ) Евгений Зукин считает, что Валерия является пророссийски настроенной.

Ранее сообщалось, что лучший теннисист Украины проигнорировал рукопожатие с россиянином после матча в Риме.