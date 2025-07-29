Чемпион Уимблдона завершил карьеру в 35 лет — он заработал почти 7 млн долларов призовых

29 июля, 11:53
На родине Вашек Поспишил провел последний матч в карьере (Фото: instagram.com/vasek.pospisil)

После участия в хардовом турнире АТР 1000 в Торонто знаменитый канадский теннисист Вашек Поспишил решил повесить ракетку на гвоздь.

В первом раунде 35-летний спортсмен проиграл в трех сетах Факундо Баньисе (Аргентина, ATP № 689). После игры Вашек объявил, что это был его последний матч в карьере.

«Это было невероятное путешествие. Я бесконечно благодарен за карьеру, которую имел, за возможности, которые мне дал этот вид спорта, за людей, которых встретил на своем пути и которые останутся друзьями на всю жизнь.

Я родом из маленького городка в Британской Колумбии, и тогда это казалось недостижимой мечтой, совсем другим миром. Одно ведёт к другому — и ты начинаешь прогрессировать, играть сначала на маленьких турнирах, потом на более крупных… И вот ты уже здесь. Порой легко потерять ощущение масштаба, но для меня это настоящее осуществление мечты", — сказал Поспишил.

Напомним, Поспишил за свою карьеру становился победителем Уимблдона-2014 в парном разряде и был четвертой ракеткой мира в дуэте. В активе Вашека Кубок Дэвиса-2022 в составе сборной Канады и победы в семи турнирах ATP парного разряда. Он — лауреат награды ATP в номинации Возвращение года (2020).

Самой высокой позицией Поспишила в одиночном рейтинге АТР была 25-я позиция, а его лучшим результатом в одиночном разряде стал четвертьфинал Уимблдона-2015. За карьеру канадец заработал почти 7 миллионов долларов призовых.

