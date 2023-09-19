«Жду день, когда выброшу этот паспорт». Российская теннисистка мечтает о получении украинского гражданства 19 сентября, 12:02 Вероника Мирошниченко (Фото:Instagram)

Российская теннисистка Вероника Мирошниченко заявила, что считает Украину своей Родиной.

По словам спортсменки, она провела свое детство в Запорожье и воспитывалась в украинской семье, поэтому считает себя украинкой, но с российским паспортом.

«Я не считаю себя обычной россиянкой, которая играет под нейтральным флагом. Я родилась в Москве, но выросла и провела все детство в Запорожье.

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Мои мама и папа, бабушка и дедушка — все из Запорожья. Я была воспитана в украинской семье, училась в обычной общеобразовательной школе практически 11 лет до момента, как уехала в США. Поэтому, конечно, я считаю Украину своей родиной и считаю себя украинкой, но с российским паспортом.

Я сейчас активно занимаюсь вопросом смены гражданства. Сейчас консульства работают в очень сложном режиме, и мы стараемся сделать все согласно законодательству, но сложный процесс.

Сейчас мы собираем документы, которые необходимы — все справки из школы, из федерации. Работаем каждый день, чтобы быстрее это сделать. Я мечтаю о том дне, когда наконец-то уже выброшу этот российский паспорт", — слова Мирошниченко передает ВТУ.

Отметим, что в Instagram Вероники стоит украинский флаг с подписью «Слава Украине». Также теннисистка на каждый матч цепляет на кепку сине-желтую ленту.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Надежда Киченок не пожала руку россиянке после триумфа на турнире в Японии.