16-летняя украинская теннисистка выиграла дебютный титул в профессиональной карьере — фото 28 августа, 18:22 Вероника Подрез (Фото:instagram.com/vero_tennis)

Вероника Подрез отлично проявила себя на грунтовом турнире серии ITF W15, который проходил в бельгийском городе Ванферсе-Боле.

16-летняя украинка начала с квалификации, где одолела представительницу Болгарии Викторию Лазарову (6:2, 6:2) и француженку Матильду Лолию (6:7(3), 6:1, 10:4).

В стартовых раундах основной сетки теннисистка обыграла итальянку Кьяру Джирелли (6:2, 6:2), Челси Вангаутте из Бельгии (6:2, 6:1) и Нину Радованович (6:2, 6:0) из Франции, которая была первым номером посева.

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В полуфинале Подрез оказалась сильнее немки Фабьен Геттварт (6:3, 6:7(3), 6:1).

В финальной игре украинка в трех сетах победила вторую сеяную Стефани Юдит Виссхер (4:6, 6:4, 6:4) из Нидерландов.

Фото: instagram.com/vero_tennis

Отметим, что Вероника заработала 2352 долларов призовых и 10 очков в рейтинг WTA, которые позволят ей войти в топ-1000.



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