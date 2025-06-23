Уроженка России едва не спровоцировала драку после поражения на турнире в Германии — видео

23 июня, 14:15
Мария Саккари вступила в перепалку с Юлией Путинцевой (Фото: instagram.com/mariasakkari)

В рамках первого круга турнира WTA 500 в немецком Бад-Гомбурге встречались греческая теннисистка Мария Саккари и представительница Казахстана Юлия Путинцева.

Представительница Греции обыграла соперницу, которая родом из России, в двух сетах — 7:5, 7:6.

Сразу после матча между теннисистками произошел конфликт.

Саккари сделала сопернице замечание, которая пренебрежительно отнеслась к рукопожатию. Путинцева же начала кривляться и делать театральные поклоны.

Затем Мария заявила сопернице, что из-за такого поведения она никому не нравится. Юлия сказала «большое спасибо» и снова сделала поклон.

https://twitter.com/tenniscamfr/status/1936757841655693566
На видео видно, как Саккари сдерживала эмоции, несмотря на поведение 30-летней уроженки Москвы. Зрители на трибунах начали свистеть, когда Юлия покидала корт.

Ранее сообщалось, что Ястремская не смогла завоевать трофей в Ноттингеме, проиграв в своем первом финале на траве.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Теннис

