27 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№ 28 WTA) стартовала на турнире WTA 1000 в Пекине.

Во втором круге наша спортсменка победила квалифаерку Эллу Зайдель (№ 95 WTA) из Германии — 6:1, 6:1.

Это была первая встреча теннисисток на корте. Матч длился меньше, чем час. За это время Костюк четыре раза подала навылет, не допускала двойных ошибок, реализовала 5/6 брейк-пойнтов.

Отметим, что это был третий матч для Марты в сезоне, в котором она проиграла два или меньше геймов. На турнире в Риме украинка победила Александру Эалу 6:0, 6:1, а в Цинциннати с таким же счетом обыграла Татьяну Марию.

В следующем раунде Костюк сыграет против Наоми Осаки или против Александры Саснович.

Ранее мы писали, что Украина впервые в истории вошла в топ-5 рейтинга сборных в женском теннисе.