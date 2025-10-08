Ругалась матом и плакала: первая ракетка России устроила истерику на престижном турнире в Ухане — видео
Мирра Андреева проиграла на турнире в Ухане (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)
Пятая ракетка мира Мирра Андреева вылетела с турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).
В рамках второго круга турнира нейтральная теннисистка с российским паспортом уступила 37-летней немке Лауре Зигемунд, которая занимает 57-ю позицию в мировом рейтинге.
Во втором сете россиянка не сдержала эмоций, когда допустила ошибку на своей подачей. Затем она крикнула матом: «За**ал этот теннис **учий!».
В третьем сете Андреева успела и расплакаться, а также швырнуть ракетку.
Матч длился более трех часов завершился победой Зигемунд — 6:7(4), 6:3, 6:3.
Ранее сообщалось, что Костюк проиграла на старте турнира в Ухане, уступив финалистке Ролан Гаррос-2023.