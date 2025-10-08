Мирра Андреева проиграла на турнире в Ухане (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Пятая ракетка мира Мирра Андреева вылетела с турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).

В рамках второго круга турнира нейтральная теннисистка с российским паспортом уступила 37-летней немке Лауре Зигемунд, которая занимает 57-ю позицию в мировом рейтинге.

Во втором сете россиянка не сдержала эмоций, когда допустила ошибку на своей подачей. Затем она крикнула матом: «За**ал этот теннис **учий!».

В третьем сете Андреева успела и расплакаться, а также швырнуть ракетку.

Матч длился более трех часов завершился победой Зигемунд — 6:7(4), 6:3, 6:3.

Ранее сообщалось, что Костюк проиграла на старте турнира в Ухане, уступив финалистке Ролан Гаррос-2023.