Ругалась матом и плакала: первая ракетка России устроила истерику на престижном турнире в Ухане — видео

8 октября, 09:27
Мирра Андреева проиграла на турнире в Ухане (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Пятая ракетка мира Мирра Андреева вылетела с турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).

В рамках второго круга турнира нейтральная теннисистка с российским паспортом уступила 37-летней немке Лауре Зигемунд, которая занимает 57-ю позицию в мировом рейтинге.

Во втором сете россиянка не сдержала эмоций, когда допустила ошибку на своей подачей. Затем она крикнула матом: «За**ал этот теннис **учий!».

https://twitter.com/nexta_tv/status/1975619086710370476

В третьем сете Андреева успела и расплакаться, а также швырнуть ракетку.

https://twitter.com/Neermasi/status/1975599917033988506

Матч длился более трех часов завершился победой Зигемунд — 6:7(4), 6:3, 6:3.

https://www.youtube.com/embed/mLpH_5TbX_Q?si=Runf0b1bBPa07EQp
Ранее сообщалось, что Костюк проиграла на старте турнира в Ухане, уступив финалистке Ролан Гаррос-2023.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Китай Теннис Ухань

