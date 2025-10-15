Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№ 131 WTA) завершила свое выступление на турнире WTA 500 в Нинбо (Китай).

В рамках второго круга Стародубцева проиграла Белинди Бенчич из Швейцарии (№ 14 WTA), которая является чемпионкой Олимпиады-2020.

Первый сет украинка выиграла (7:5), однако в двух последующих партиях проиграла (4:6, 5:7).

Во время третього сета Стародубцева брала медицинский тайм-аут.

Нинбо, Китай.

Второй круг.

Юлия Стародубцева (Украина) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 7:5, 4:6, 5:7

BENCIC FINDS A WAY 💪@BelindaBencic defeats Starodubtseva 5-7, 6-4, 7-5 in a lengthy battle in Ningbo.#NingboOpen pic.twitter.com/nT7R6Lve6p — wta (@WTA) October 15, 2025

Поединок длился 3:32 часа. Как сообщает Суспільне Спорт, для украинки это самый длинный матч в карьере. До сих пор самым длинным матчем для украинки была встреча с француженкой Эльзой Жакемо на турнире в Мадриде в 2025 году — 3:24 часа.

