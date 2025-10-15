Самый длинный матч в карьере: Стародубцева в невероятной игре уступила олимпийской чемпионке — видео

15 октября, 12:50
Поделиться:
Юлия Стародубцева провела самый длинный матч в карьере (Фото: WTA)

Юлия Стародубцева провела самый длинный матч в карьере (Фото: WTA)

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№ 131 WTA) завершила свое выступление на турнире WTA 500 в Нинбо (Китай).

Читайте также:
«Так дела не будет». Костюк рассказала, как кардинально изменила свой подход к теннису

В рамках второго круга Стародубцева проиграла Белинди Бенчич из Швейцарии (№ 14 WTA), которая является чемпионкой Олимпиады-2020.

Первый сет украинка выиграла (7:5), однако в двух последующих партиях проиграла (4:6, 5:7).

Реклама

Во время третього сета Стародубцева брала медицинский тайм-аут.

Нинбо, Китай.
Второй круг.

Юлия Стародубцева (Украина) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 7:5, 4:6, 5:7

Читайте также:
Свитолина установила исторический рекорд для украинского тенниса

Поединок длился 3:32 часа. Как сообщает Суспільне Спорт, для украинки это самый длинный матч в карьере. До сих пор самым длинным матчем для украинки была встреча с француженкой Эльзой Жакемо на турнире в Мадриде в 2025 году — 3:24 часа.

Ранее сообщалось, что Свитолина претендует на престижную теннисную награду с денежным призом.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Теннис Юлия Стародубцева

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies