Самый длинный матч в карьере: Стародубцева в невероятной игре уступила олимпийской чемпионке — видео
Юлия Стародубцева провела самый длинный матч в карьере (Фото: WTA)
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№ 131 WTA) завершила свое выступление на турнире WTA 500 в Нинбо (Китай).
В рамках второго круга Стародубцева проиграла Белинди Бенчич из Швейцарии (№ 14 WTA), которая является чемпионкой Олимпиады-2020.
Первый сет украинка выиграла (7:5), однако в двух последующих партиях проиграла (4:6, 5:7).
Во время третього сета Стародубцева брала медицинский тайм-аут.
Нинбо, Китай.
Второй круг.
Юлия Стародубцева (Украина) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 7:5, 4:6, 5:7
Поединок длился 3:32 часа. Как сообщает Суспільне Спорт, для украинки это самый длинный матч в карьере. До сих пор самым длинным матчем для украинки была встреча с француженкой Эльзой Жакемо на турнире в Мадриде в 2025 году — 3:24 часа.
