«Я бы так не делала». Белорусская теннисистка выдала гневную тираду об отказе украинских игроков от рукопожатий
Виктория Азаренко (Фото:Эрик Болте-USA TODAY Sports)
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась относительно отказа украинских игроков пожимать после матчей руку представителям Беларуси и России.
Азаренко заявила, что не разделяет позицию украинских теннисистов, однако уважает их выбор, сообщает Tennis Up To Date.
«Я так устала говорить об этом. Поэтому я надеюсь, что наконец, возможно, благодаря этому заявлению прекратятся все разговоры.
Мне кажется, что это очень четкий месседж — это личный выбор украинских спортсменов. Это не является стандартной практикой. Я бы так не делала, но я не в том положении, чтобы судить.
Да, я не думаю, что это стандартная практика в спорте. И, как я уже неоднократно говорила, я буду уважать и принимать выбор другого игрока", — сказала Азаренко.
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина победила Викторию Азаренко на теннисном турнире в Вашингтоне.