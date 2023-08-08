«Я бы так не делала». Белорусская теннисистка выдала гневную тираду об отказе украинских игроков от рукопожатий

8 августа, 12:09
Поделиться:
Виктория Азаренко (Фото:Эрик Болте-USA TODAY Sports)

Виктория Азаренко (Фото:Эрик Болте-USA TODAY Sports)

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась относительно отказа украинских игроков пожимать после матчей руку представителям Беларуси и России.

Азаренко заявила, что не разделяет позицию украинских теннисистов, однако уважает их выбор, сообщает Tennis Up To Date.

«Я так устала говорить об этом. Поэтому я надеюсь, что наконец, возможно, благодаря этому заявлению прекратятся все разговоры.

Видео дня

Читайте также:

Свьонтек демонстрирует важную поддержку Украине (Фото:REUTERS/Тоби Мелвилл) «Я счастлива, что есть такой хороший человек». Первая ракетка мира, поддерживающая Украину, сделала трогательный комплимент Свитолиной

Мне кажется, что это очень четкий месседж — это личный выбор украинских спортсменов. Это не является стандартной практикой. Я бы так не делала, но я не в том положении, чтобы судить.

Да, я не думаю, что это стандартная практика в спорте. И, как я уже неоднократно говорила, я буду уважать и принимать выбор другого игрока", — сказала Азаренко.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина победила Викторию Азаренко на теннисном турнире в Вашингтоне.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X