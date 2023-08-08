«Я бы так не делала». Белорусская теннисистка выдала гневную тираду об отказе украинских игроков от рукопожатий 8 августа, 12:09 Виктория Азаренко (Фото:Эрик Болте-USA TODAY Sports)

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась относительно отказа украинских игроков пожимать после матчей руку представителям Беларуси и России.

Азаренко заявила, что не разделяет позицию украинских теннисистов, однако уважает их выбор, сообщает Tennis Up To Date.

«Я так устала говорить об этом. Поэтому я надеюсь, что наконец, возможно, благодаря этому заявлению прекратятся все разговоры.

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Мне кажется, что это очень четкий месседж — это личный выбор украинских спортсменов. Это не является стандартной практикой. Я бы так не делала, но я не в том положении, чтобы судить.

Да, я не думаю, что это стандартная практика в спорте. И, как я уже неоднократно говорила, я буду уважать и принимать выбор другого игрока", — сказала Азаренко.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина победила Викторию Азаренко на теннисном турнире в Вашингтоне.