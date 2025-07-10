Киноактер Хью Грант уснул в самый напряженный момент матча Джоковича на Уимблдоне

Популярный британский актер попал в смешную ситуацию во время посещения теннисного поединка турнира Большого шлема.

Грант выбрал для просмотра четвертьфинальный поединок одного из лучших теннисистов в истории Новака Джоковича с Флавио Коболли.

В самый напряженный момент первого сета, когда победитель определялся на тай-брейке, телекамеры сняли 64-летнего Гранта спящим на трибунах.

Грант спит / Фото: Скриншот

Новак Джокович победил Флавио Коболли со счетом — 6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4 и теперь сыграет против Янника Синнера в полуфинале Уимблдона-2025.

Новак Джокович — сербский теннисист, рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин. Рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт) — 24. Олимпийский чемпион-2024. Семикратный победитель Итогового турнира ATP — рекордсмен по этому показателю. Обладатель Кубка Дэвиса 2010 года в составе сборной Сербии. Занимает первое место в истории тенниса по сумме заработанных призовых — более 187 млн долларов.

Хью Грант — британский актер кино и телевидения, ставший популярным после выхода картин Четыре свадьбы и одни похороны, Ноттинг Хилл, Дневник Бриджит Джонс, Реальная любовь, Бриджит Джонс: Грани разумного и др. Обладатель премий Золотой глобус и BAFTA, а также Кубка Вольпи и почетной премии Сезар.

