Легендарная Винус Уильямс отметилась некрасивым поступком после поражения от Свитолиной на Уимблдоне — видео

3 июля, 23:34
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Уильямс не могла преодолеть первый круг Уимблдона (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)

Уильямс не могла преодолеть первый круг Уимблдона (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)

Семикратная победительница турниров Большого шлема американка Винус Уильямс не пожала руку рефери после поражения от украинки Элины Свитолиной в первом круге Уимблдона.

Уильямс, очевидно, была недовольна работой судьи во время матча, а окончательно американку разозлил последний розыгрыш, когда она думала, что мяч вылетел в аут, но тот приземлился на линии и арбитр справедливо засчитал Свитолиной очко, которое принесло ей победу.

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После этого Уильямс подошла к сетке и пожала руку Свитолиной, но проигнорировала судью, недовольно покачав головой.

https://twitter.com/TheTennisLetter/status/1675933899720130561?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1675933899720130561%7Ctwgr%5Eb3c029ce03f0794c01d3f308dd3798fc5d8bdde4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.ua%2Fuk%2Fnews%2F632571-video-vinus-vilyams-ne-potisnula-ruku-suddi-pislya-porazki-vid-svitolinoi

Перед стартом Уимблдоном Уинус Уильямс высказалась о войне в Украине, назвав ее «ужасом».

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Уимблдон Элина Свитолина

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