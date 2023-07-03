Легендарная Винус Уильямс отметилась некрасивым поступком после поражения от Свитолиной на Уимблдоне — видео 3 июля, 23:34 Уильямс не могла преодолеть первый круг Уимблдона (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)

Семикратная победительница турниров Большого шлема американка Винус Уильямс не пожала руку рефери после поражения от украинки Элины Свитолиной в первом круге Уимблдона.

Уильямс, очевидно, была недовольна работой судьи во время матча, а окончательно американку разозлил последний розыгрыш, когда она думала, что мяч вылетел в аут, но тот приземлился на линии и арбитр справедливо засчитал Свитолиной очко, которое принесло ей победу.

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После этого Уильямс подошла к сетке и пожала руку Свитолиной, но проигнорировала судью, недовольно покачав головой.

Перед стартом Уимблдоном Уинус Уильямс высказалась о войне в Украине, назвав ее «ужасом».