«Это ужас». Семикратная чемпионка турниров Большого шлема высказалась о войне в Украине 1 июля, 17:54 Уильямс сыграет против Свитолиной на старте Уимблдона (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)

Знаменитая американская теннисистка Винус Уильямс поделилась мыслями о войне России против Украины.



Тему войны в Украине семикратная чемпионка турниров Большого шлема затронула во время пресс-конференции перед стартом Уимблдона, сообщает официальный сайт турнира.

Видео дня

«Война — это ужас. Все, что мы можем сделать, это молиться о ее скорейшем завершении», — сказала Уильямс.

Также Уильямс посочувствовала украинским теннисистам, которым пришлось столкнуться с проблемами из-за войны в родной стране.

«Это вообще невозможно представить», — подытожила Уильямс, описывая трудности украинских теннисистов.

Следует отметить, что Винус Уильямс сыграет с украинкой Элиной Свитолиной в первом круге Уимблдона, который стартует 3 июля.

Ранее сообщалось, что Ига Свентек после победы на Ролан Гаррос в своей речи поддержала Украину.

Также польская теннисистка в знак солидарности с украинцами играет с сине-желтой ленточкой на кепке.

