Из коробки торчали ноги и голова: финалист Уимблдона с женой совершили ужасное убийство, проиграв деньги в казино

В 1907 году на первой полосе французской газеты Le Petit Journal преступление известного теннисиста было проилюстрировано жутким образом.

Из коробки для шляп торчат отрубленная голова и ноги, тогда как большинство останков женского тела находились в сундуке. Из обоих стекала кровь.

На обложке также изображены три человека в центре того, что стало известно как «Убийство в чемодане».

Фото: wikipedia.org

Но немного предыстории. Вир Гулд происходил из именитой ирландской семьи графства Корк.

В 1879 году он стал первым в истории чемпионом Ирландии по теннису и поехал покорять Уимблдон.

Гулд дошел до финала, где проиграл в трех сетах Джону Хартли. По словам Вира, на решающий матч он вышел с жутким похмельем. Страсть к алкоголю, наркотикам и легким деньгам и погубила талантливого теннисиста.

Однажды в Лондоне родственник попросил Вира занести деньги в ателье, которое принадлежало Мари Жироден. Так у них закрутился роман, который в 1891 году закончился свадьбой.

Пара любила жить на широкую ногу и постоянно была в долгах. Они занимались бизнесом в Лондоне, потом в Монреале, потом в Ливерпуле, но денег катастрофически не хватало. Тогда Мари уговорила Вира поехать в Монте-Карло. Мол, она знает, как обмануть казино и выиграть кучу денег.

Однако удача обошла их стороной — и Гулды остались без гроша. Но в Монако они познакомились с богатой вдовой шведского брокера Эммой Левин и одолжили у нее 40 фунтов (по нынешним меркам это примерно 6000 фунтов).

Когда Эмма пришла к Гулдам вернуть долг — она исчезла…

Носильщик на вокзале в Марселе, которому респектабельная пара поручила нести вещи, вдруг заметил капли крови, сочащиеся из чемодана. Гулды объяснили, что там полно свежезабитой птицы. Но тот не поверил и вызвал полицию.

В коробке для шляп полицейские обнаружили голову и ноги Эммы Левин, в чемодане — остальные части тела.

Вир Гулд получил пожизненный срок, который должен был отбывать на острове Дьявола (Французская Гвиана). По одной версии, в 1909 году он совершил самоубийство в тюрьме, по другой, умер естественной смертью.

Вир Гулд на корабле плывет в тюрьму / Фото: wikipedia.org

Мари Жироден также была приговорена к пожизненному заключению. Она умерла от брюшного тифа в тюрьме Монпелье в 1914 году.