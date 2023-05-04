«Я начала рыдать и не могла остановиться». Во Франции прозвучала воздушная тревога на матче теннисисток украинского происхождения — видео 4 мая, 13:14 Марина Заневская родилась в Одессе (Фото:Марина Заневская via Instagram)

Во время матча на турнире TA 125 во французском Сен-Мело между украинкой Мариной Заневской, получившей в 2016 году гражданство Бельгии, и американкой украинского происхождения Кэти Волынец неожиданно прозвучала воздушная тревога.

Об этом Заневская рассказала в своем аккаунте в Instagram, сообщает Большой теннис Украины.

Теннисистка рассказала, что сирена раздалась после первого сета и это стало для нее неожиданностью.

Видео дня

"Не знаю почему, но включилась сирена. Она гудела секунд 20, но они показались мне вечностью", – написала Заневская.

Она добавила, что не была в Украине после начала полномасштабного российского вторжения и никогда не слышала сирен.

«Я начала рыдать и не могла остановиться. Я не была в Украине с 24 февраля прошлого года и никогда не слышала сирен, но это был такой триггерный звук для меня. Мое сердцебиение было 200 ударов. Я была просто ошеломлена», — рассказала спортсменка.

Матч в итоге завершился победой Волынец в трех сетах.

На турнире в Сен-Мело также выступает украинка Элина Свитолина. В 1/8 финала она встретится с француженкой Леольей Жанжан.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Даяна Ястремская сделала стильную патриотическую прическу.