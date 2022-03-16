«Буду здесь до нашей победы и после нее». Известный украинский экс-теннисист вернулся из-за границы в Киев 16 марта, 19:30 Цей матеріал також доступний українською Александр Долгополов (Фото:Александр Долгополов via Facebook)

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов вернулся в Киев, где готов защищать Украину от российских захватчиков.

На своей странице в Facebook Долгополов рассказал, что война застала его в Турции.

Однако теннисист решил не отсиживаться в тихом месте, а сразу начал доносить миру правду о событиях в Украине, собрал средства для украинских защитников и сам стал учиться обращаться с оружием.

"К тому моменту я уже начал тренироваться с оружием, и мне очень повезло, что в Турции меня учил бывший профессиональный военный. Они с огромным удовольствием принялись это делать, услышав мои цели.

Благодарю наших турецких друзей. Конечно, за 5-7 дней я не стал Рембо, но с оружием я уже обращаюсь комфортно, а с 25 метров в спокойной обстановке тренировок попаду в голову в 3 из 5 случаев», - написал Долгополов.

Параллельно с этим спортсмен разработал план возвращения в Украину и, по пути закупив еще несколько необходимых вещей для украинских военных, прибыл в Киев.

«Найдя несколько летящих из США людей, мы каждый, сколько смог, насобирали денег. Дети привезли 6 бронежилетов из Америки, чтобы передать нашим защитникам.

Познакомились мы в Загребе, где планировали докупить тепловизоров, прицелов и нужных вещей для ВСУ. И вот, спустя столько времени, на перекладных и с помощью многих людей, я пересек границу с Польшей и теперь доехал до Киева", - рассказал экс-теннисист.

Долгополов с пониманием отнесся к тому, что не все могут воевать и призвал каждого быть полезным на своем месте.

"С этого момента разговаривать публично с незнакомыми мне людьми я планирую на украинском, так что сначала не судите строго.

Писать я продолжу по-русски, поскольку несмотря на блокировку соцсетей соседей, многие пока имеют доступ через VPN и нужно доносить реальность и правду. Правда, за нами, мы на своей земле и защитим ее. Дальше я буду в Киеве до нашей победы и после нее. Слава Украине", - написал Долгополов.

Долгополов объявил о завершении карьеры в мае 2021 года.

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