«Откуда это непонимание последствий?» Украинская теннисистка отреагировала на ядерные угрозы России
Цуренко считала, что у нее в России много друзей (Фото:Леся Цуренко via Instagram)
Украинская теннисистка Леся Цуренко отреагировала на ядерные угрозы России.
Слова 124-й ракетки мира приводит XSport.
«Сейчас 50% населения России, согласно опросам, говорят: «Ну а что, давайте по Украине ядеркой бахнем, и все на этом». Откуда это непонимание последствий? «Давайте бросим, пусть украинцев больше не существует».
Я просто представить не могу, как вообще у населения может быть такое настроение. Это непонятно мне. И очень больно", — сказала Цуренко.
Также Леся отметила, что она считала, что у нее в России много друзей, но события конца февраля текущего года показали, что это не так.
Теннисистка заявила, что у нее складывается такое чувство, что если РФ с ее пропагандой сейчас не остановить, то в будущем она пойдет дальше.
Ранее Цуренко извинилась за то, что выступала на Кубке Кремля после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.
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