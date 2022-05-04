«Откуда это непонимание последствий?» Украинская теннисистка отреагировала на ядерные угрозы России 4 мая, 15:35 Цей матеріал також доступний українською Цуренко считала, что у нее в России много друзей (Фото:Леся Цуренко via Instagram)

Украинская теннисистка Леся Цуренко отреагировала на ядерные угрозы России.



Слова 124-й ракетки мира приводит XSport.

«Сейчас 50% населения России, согласно опросам, говорят: «Ну а что, давайте по Украине ядеркой бахнем, и все на этом». Откуда это непонимание последствий? «Давайте бросим, пусть украинцев больше не существует».

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Я просто представить не могу, как вообще у населения может быть такое настроение. Это непонятно мне. И очень больно", — сказала Цуренко.

Также Леся отметила, что она считала, что у нее в России много друзей, но события конца февраля текущего года показали, что это не так.

Теннисистка заявила, что у нее складывается такое чувство, что если РФ с ее пропагандой сейчас не остановить, то в будущем она пойдет дальше.

Ранее Цуренко извинилась за то, что выступала на Кубке Кремля после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

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