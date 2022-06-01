«Армии был нужен некий моральный дух». Экс-первая ракетка Украины объяснил, почему вернулся из-за границы и пошел защищать страну 1 июня, 20:48 Цей матеріал також доступний українською Долгополов признался, что это не было легкое решение (Фото:Александр Долгополов via Instagram)

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов объяснил, почему вернулся из-за границы и пошел защищать родную страну от российской агрессии.

Слова бывшего теннисиста приводит XSport.

«Армии нужен какой-то моральный дух, я считаю, что каждый, кто здесь остался, высказывался, помогал как мог — это для армии очень важно. Поэтому мы все как одно целое помогаем.

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Я наблюдал, как борется страна. Все, от мала до велика. От армии — до руководства, обычных людей, спортсменов. Поэтому, почему я должен быть где-то за границей. Это мой дом, и я считал, что нужно возвращаться", — сказал Александр.

В то же время Долгополов признался, что это не было легкое решение, потому что у него нет опыта обращения с оружием.

По словам бывшего теннисиста, он вернулся в Украину, когда были самые ожесточенные бои под Киевом. Тогда было непросто заехать в родную страну.

Ранее Долгополов уличил президента России Владимира Путина в цинизме.

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