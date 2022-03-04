Сильнейший теннисист планеты убрал российский флаг из профиля в Instagram — фото 4 марта, 12:56 Цей матеріал також доступний українською На счету Медведева — одна победа на турнирах серии Grand Slam (Фото:REUTERS/Loren Elliott)

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев убрал флаг родной страны из своего профиля в Instagram.



Ранее в социальной сети на странице 26-летнего спортсмена после слов «профессиональный теннисист» размещался триколор РФ.

Сегодня же Даниил принял решение удалить символ, который указывал на его национальную принадлежность.

Фото: Даниил Медведев via Instagram

В начале текущей недели Медведев впервые в своей карьере возглавил рейтинг лучших теннисистов планеты.

На счету Даниила — одна победа на турнирах серии Grand Slam. В 2021 году он выиграл US Open.

Ранее украинская теннисистка Катарина Завацкая обратилась к россиянам после вторжения их войск на территорию родной страны.

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