«Это уже огромнейший подвиг». Стаховский рассказал, кто из спортсменов его удивил поступками после начала войны
Стаховский отметил, что нечестно было бы перечислять имена (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)
Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал, кто из спортсменов его удивил поступками после начала войны.
Слова экс-теннисиста приводит XSport.
«Удивил меня Саша Долгополов, вернувшийся через неделю после начала войны. Удивил меня, честно говоря, Ломаченко. Хотя я и не знаю, в каком он статусе и где он, но то, что он был в Украине — это уже огромный для меня подвиг.
На самом деле очень много спортсменов. Все спортсмены, находившиеся в олимпийской системе и находившиеся на контракте в Нацгвардии или МВД, все пошли сразу в призывные. Со Стасом Горуной мы встречались, когда он нес стражу во Львове", — сказал Сергей.
В то же время экс-теннисист отметил, что нечестно было бы перечислять имена, потому что все они заслуживают уважения.
Интересно, что ранее Стаховский обвинил боксера Василия Ломаченко в нелюбви к Украине после того, как тот, победив ганца Ричарда Комми, поднял в ринге флаг не родной страны, а города Белгород-Днестровск.
Сообщалось, что Сергей иронично прокомментировал угрозы России начать ядерную войну.
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